「丽格」預計明年推出限量B＆B House專案，維持全室一致性的義式風格。（大陸建設／盧金足台中傳真）

大陸建設「宝格」建案，在屋頂配置具制震效果的「風阻尼球」，增加居住的舒適度。（大陸建設／盧金足台中傳真）

坐擁台中市7期新市政中心最美的地標，由「宝格」客廳可遠眺台中國家歌劇院。（大陸建設／盧金足台中傳真）

國際級大師魅力無法擋！大陸建設「宝格」實品屋由義大利國寶設計師Antonio Citterio親手設計，從全室規劃設計到家具全部出自大師之手，大陸建設表示，原本為帶客戶參觀的體驗空間引起驚艷，很多大師粉絲的客戶盼大陸建設忍痛割愛，讓客戶一償從建築、景觀、公設、家具、室內空間全宅作品的收藏心願，住在大師設計的生活氛圍，成為高端客層矚目焦點。

為了滿足客戶對於義大利國寶設計師Antonio Citterio大師作品的愛好，大陸建設指出，已特別與B＆B Italia合作，預定明年「丽格」完工時推出限量20戶的B＆B House，室內所有的家具及廚具設備將全部採用B＆B Italia集團內品牌，維持全室一致性的義式風格。

「提供讓客戶提了行李就搬進新家的頂級服務概念！」大陸建設強調，除了為客戶節省一筆室內設計費用外，還可以享有B＆B Italia提供的整體設計及專案優惠價。

除了大師加持外，「宝格」為客戶貼心考量的居住舒適度也是一大銷售賣點，台灣位處地震帶，因此常會感受地震的威力，尤其是耐震的鋼骨結構超高層大樓，鋼結構的搖晃感更是明顯。

大陸建設董事長張良吉表示，「宝格」除了252組耐震間柱和72組鋼斜撐加強耐震外，還在電梯間配置45組油壓消能阻尼器，更於屋頂配置「風阻尼球」，增加居住的舒適度；以今年8月初的地震而言，造成台中市平原地區3級震度（台中部分山區為5級）。

但是在「宝格」制震設備發揮效用下，樓頂位移由原本的16公分降低為約9公分，位移程度減少約40％；搖晃時間由原本的95秒，降為28秒，搖晃時間減少70％，讓地震帶來的不適感降到最低，大大的提升了居住的舒適度及安全性，成為台灣唯一與台北101同級使用「風阻尼球」的住宅大樓。

張良吉指出，「丽格」已完成外牆帷幕吊裝，整體蜂巢外觀成形，在惠中路上十分醒目，再加上同樣為Antonio Citterio的作品，以致多組客戶聞名而來，預約參觀的狀況較去年同期成長兩成以上，預約賞屋的行程也已排到十月底。更有客戶在工地參訪過程就決定下訂。

「台中天氣好，台中人品味高，推出豪宅熱銷就是獲青睞最大的肯定」，張良吉說，台中地區長期遠見的都市計劃、且有廣大且完整的土地規劃、加上有優質高品味的潛在客戶群，大陸建設從2012年進軍台中市場後，一直看好中部地區，尤其是台中新市政中心未來長期的發展。

目前除了眾所矚目的「丽格」與「宝格」案外，大陸建設還有兩個住宅案正在規劃中，分別為惠國段101地號土地和大坑風景區開發案，預定將於2020年開始推案。另外辦公大樓部分則有已完工的中國信託金控台中營運中心。

(中時 )