林志玲創立志玲姊姊慈善基金會即將屆滿8年，宣布今年年曆主題，延續過往的勇敢冒險與歸零後的更愛自己，2020年曆主題為「2020．愛您愛您!」，2020的尾數零，代表的是一個階段總結，也提醒著每一個您要更有活力擁抱生命、創造美麗夢想，迎來完滿的愛。

2020年對於林志玲而言是一個新的啟程，她表示：「2020象徵著愛您愛您，也希望大家有勇氣去愛，勇敢接受每一次華麗的冒險，而且今年有366天～多愛您一天！」

志玲姊姊慈善基金會自2011年起，每年透過年曆義賣及愛心義賣網站所募得之款項，至今已協助千名以上腦性麻痺、發展遲緩兒童、聽力損傷兒童的早期療育相關經費，捐助兒童評估發展中心的設置；支持原住民兒童舞蹈傳習計畫，有超過千名的原住民孩子因此而受惠。

2020年，志玲姊姊慈善基金會將更關注兒童教育與醫療，協助身心障礙孩童早期療育及健康醫療，希望把握最重要的早期黃金治療期，讓孩子有機會創造無限的可能性。希望您也一起加入我們，讓每一份愛心，都累積成一股強大力量，改變更多孩子的未來！

今年推出掛曆與桌曆兩種套裝，桌曆設計上更有別於以往，採用特別訂製木作相框，因為林志玲希望年曆不單純只是陪伴大家的一整年，希望可以超越時間上的計算，增添更多的生活感。她認為相框裝載的是回憶與紀念的收藏，同時能讓物品有延續使用的價值，也是她對於地球環境盡一份力的心願實現。

慈善年曆在momo購物網、7-ELEVEN門市將有不同的獨家驚喜贈品，分別提供了限量羽毛筆與獨家田原香商品兌換券，讓民眾愛心認購的同時，也能獲得物超所值的贈品。其中要特別感謝田原香繼續大力支持，一同捐獻愛心。10月9日早上11點起開賣。

(中時 )