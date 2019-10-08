上市公司科風董事長張峯豪，被控從2009年起連續3年與協理陳青妙共同假造公司財務報告，台灣高等法院8日更一審宣判，張峯豪判刑3年10月，陳青妙判刑3年2月。全案可上訴。

科風公司是於2008年轉投資設立8家電廠，但張、陳卻未將此事項於財務報告中揭露，為了美化該公司財務報表，未待貨物實際銷售，違反一般公認會計原則，提前於各該年度內認列營收，使不知情的財會人員製作2009至2011年度前3季科風公司及其子公司合併財報都未揭露這些關係人交易及資金貸與的資訊。

張、陳在2011年科風公司無實際進、銷貨情形下，虛增銷貨收入，致該公司公布的財務報告、財務業務文件，發生虛偽記載情事，足生損害於證券交易市場投資人的正確判斷，及主管機關對於科風公司財報查核的正確性。

張、陳二人在新北地院分別被判刑5年6月及4年，上訴到最高法院後發回更審。高院更一審認為，原審對關係人交易的銷貨收入，沒有詳加區分非；張、陳是犯罪行為人，不是證券發行人，原審認定張峯豪是發行人，論陳青妙為共同正犯於法不合等理由，徹銷原判決，改判張峯豪徒刑3年10月、陳青妙3年2月。

(中時 )