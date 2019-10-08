腸病毒仍處流行期，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群！台中市副市長楊瓊瓔8日前往龍井幼兒園麗水分班，帶領幼稚園孩子們跳洗手舞，宣導「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，呼籲家長與學童落實勤洗手好習慣，遠離腸病毒威脅。

楊瓊瓔表示，今日與教育局長楊振昇、衛生局長曾梓展來到龍井幼兒園麗水分班，向孩子們宣導「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，小朋友們紛紛打開水龍頭把手用清水弄濕，抹上肥皂或洗手乳，搓搓每個手指後，將雙手洗乾淨，再捧水把水龍頭沖一沖後，把水擦乾防治腸病毒。

教育局長楊振昇說，腸病毒易在學生間傳播或從學校帶回家中感染其他幼童，提醒學校跟家長除教導正確洗手觀念，也落實學童健康監測；另對學童常接觸的物體，如門把、課桌椅、餐桌、寢具及書本等，以含氯漂白水做重點消毒，只要用次氯酸鈉濃度5∼6％的巿售家庭用含氯漂白水，取5湯匙（約15至20 c.c.）或小瓶養樂多1瓶的量，加入10公升自來水中，攪拌均勻即可使用。

楊振昇指出，若學童經醫師診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7日，避免與其他幼童接觸及出入公共場所，降低交叉感染風險；一旦發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、持續嘔吐、心跳加快以及無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮的肌抽躍反應等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

(中時 )