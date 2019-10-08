▲林縣長會勘爽文村大龜坑道路旁坡地的既有蝕溝，影響排水，將施作排水及擋土牆工程。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今8日在中寮鄉長廖宜賢、立委馬文君祕書李雅雯和縣議員簡賜勝等陪同下，前往中寮鄉永福、廣興、中寮、爽文、龍岩等村會勘，估需花費約470萬元工程費，進行道路、農路、擋土牆、排水的改善。

林縣長一行今天分別前往永福村會勘凍鐵農路沿線路面破損、路基掏空，將重鋪水泥混凝土路面，並加設擋土牆，另透過施設集水井及涵管，避免路基掏空狀況再次發生；廣興村梨仔崙支線農路破損不堪，將重新鋪設瀝青混凝土等路面改善工程。

爽文村大龜坑道路旁坡地陡峭，銜接下游道路排水，汛期或大雨時水流增加，致兩側邊坡沖刷嚴重，邊坡土壤陷落，影響道路路基，將施作排水及擋土牆工程；投17線7K＋300排水溝因斷面過小，常阻塞無法清理，將打掉重做舊有側溝，改善排水功能。

中寮村三板橋產業道路是通往當地信仰中心南天宮必經道路，常有香客欲前往上香參拜，因道路高低不平，下雨造成路面積水，且大型車輛出入不易，林縣長同意將原路面加寬，改善排水問題。

林縣長表示，中寮鄉位處偏鄉山區，野溪若不施作駁坎，土石滑落，道路也因大雨或排水不良造成影響，因此排水設施更顯重要，民眾期盼改善的公共設施，只要有必須性，縣府都會盡力完成，將與公所配合，儘快施工改善，維護民眾安全。廖鄉長更是感謝林縣長親自下鄉會勘，傾聽中寮鄉民心聲。

(中時 )