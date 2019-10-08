英國有一對夫妻，在爭吵過程中妻子以侮辱性的言詞對丈夫說了他「不行」後，慘遭抓狂的丈夫拿鐵撬猛砸腦袋30多下，當場爆頭而亡。這名丈夫在理智回歸後，非常後悔。他在法庭含淚道「我殺死了我最愛的女人，這真是太可怕了」。

據《曼徹斯特晚報》報導，51歲的龐弗雷德(David Pomphret)從事銀行業務。一開始他完全否認殺了自己妻子安(Ann Marie Pomphret)的事實，不過在幾個月的調查後他承認了誤殺一事。他表示，會殺掉妻子是因為她對他進行了汙辱性的「謾罵」。安以「又軟又無用的」(limp and useless)形容龐弗雷德的性功能障礙，這使的龐弗雷德的理智瞬間斷線，接著龐弗雷德表示對於自己失控殺了安的過程一無所知。他說「我站在她的屍體旁」，「鐵撬在我的手上，血淋淋的」。他隨後表示，當時他的腦袋一片空白只有「糟糕，我剛剛殺了我的妻子。我不知道要怎麼描述，這太可怕了」隨後他告訴法官自己做了一個愚蠢的決定來掩蓋自己的行為，他告訴法院在他殺害安後，自己是如何滅證以及製造不在場證明。

據法院調查安患有精神問題，這使的家裡面的人承受著極大的壓力。龐弗雷德告訴法院安會對他及女兒進行精神虐待，安會在公開或私人的場合稱呼他們的女兒為「無用的」、「浪費錢的」和「浪費時間的」。而龐弗雷德失手殺掉安那晚，正是因為安對他的「謾罵」超過了他所能承受的限度。當被問及他在承認殺害妻子的感受時，他說道「這太可怕了。我殺了我愛的女人，這是一件可怕的事情。」

(中時電子報)