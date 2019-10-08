馮提莫發文宣告和鬥魚直播約滿。（圖／翻攝自馮提莫微博）

27歲「大陸第一網紅」馮提莫人紅是非多，過去曾捲瞞婚、土豪粉絲爭議，最近她積極跨界走出直播圈，不僅發行個人專輯，還受邀參加許多大型頒獎典禮，去年還在「流行金曲排行榜」典禮得到「最流行年度最佳新人獎」。今(8日)中午她突然發文宣告將暫停直播，原來是她和直播平台的合約已滿，將思考接下來的新合作計畫，引來不少粉絲為她加油打氣。

馮提莫因漂亮外表與歌聲在網上擁有不少粉絲，坐擁「直播界一姐」名號，今年初她遭一名遊戲實況主爆料，指她遭直播平台鬥魚以緋聞要脅，被迫低價續約，但當事人沒回應。事隔10個月，今馮提莫突然在微博證實：「2019年9月30日我和鬥魚的直播合約已經圓滿到期」，聲明約滿離開鬥魚，令不少粉絲十分驚訝。

馮提莫更說，因新工作還在洽談，所以最近將暫停直播，一旦確定下步計畫會立刻通知粉絲，並強調：「非常感恩過去的五年和平台和大家一同的成長」，暗示和平離開鬥魚，接下來會將重心放在巡迴簽售會，對此，網友回應：「不管結果如何，我們都安靜地等待」、「好噠～我們等你哦～簽售會見」、「無論在哪裡我們都會一直支持你陪著你」、「願你前程似錦！提莫加油」。

(中時電子報)