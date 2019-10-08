2019桃園農會博覽會活動期間，為有效疏解活動帶來車潮，楊梅分局成立了區指揮所，由內勤主管擔任分區指揮官，每日動員警力百餘人投入交通疏導與協助鄉親轉運接駁車，楊梅警友辦事處主任許志寧8日特別召集警友至指揮所，頒發50000元慰問金及仙草凍感謝員警辛勞，員警豎起大姆指說「揪感心」。

農博期間員警日日無畏豔陽高照，仍堅守交通崗位，為了2019桃園農會博覽會活動期間不辭辛勞認真執勤，楊梅警友辦事處主任許志寧表示，警察之友會要做警察同仁的後盾，以有形與無形的作為來協助警察，讓警察同仁在打擊犯罪維護治安或執行任何勤務時，更無後顧之憂，特別感謝勤務同仁的辛勞頒發慰問金，略盡警友責任。

楊梅警察分局長林信雄表示，分局執行2019桃園農會博覽會活動勤務人員，不辭辛勞認真執勤，感謝桃園市警察之友會楊梅辦事處主任許志寧，偕同副主任黎富紳及9個站站長、秘書彭春蘭慰問同仁，讓員警弟兄們更感窩心，在此同時也感謝同仁們的辛苦，期許農博活動期間能順利圓滿達成。

(中時 )