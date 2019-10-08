越南環保意識日益抬頭，資源與環境部將採取嚴格監控措施，防止進口廢料貨櫃夾藏洋垃圾入境，同時要求清查存放逾90天廢料貨櫃，不符環保標準貨物必須運出越南。

據越南快訊新聞網（VnExpress）8日報導，越南資源與環境部最近完成制定各港口存放逾90天的6456個裝有廢料貨櫃的處理方案，其中裝有廢料貨櫃主要存放在北部海防市（Hai Phong）、南部胡志明市和頭頓省（Vung Tau）港口，其中逾2300個貨櫃裝有舊物，其餘是塑膠和紙類等廢料。

根據資源與環境部建議，當地機關將針對存放逾90天廢料貨櫃進行分類，並且清查貨櫃數量、貨主、運輸公司和來源國，然後要求貨主或運輸公司將不符環保標準的貨物運出越南。

此外，環境總局廢棄物管理局表示，近來嚴格防止廢料夾藏垃圾進口相關措施，其中包括制定6類廢料國家環保技術標準，只允許近期有通關紀錄及具有符合環保證書的進口廢料在港口卸貨。

越南環保意識提高，相關部門陸續制定各項環保法規，主張發展經濟不能以破壞環境為代價，在確保環境保護的前提下吸引外資，嚴格監控工廠廢水和廢氣排放，並且規定生活固體廢棄物分類處理。

為了避免自家成為世界垃圾場，東南亞近期與歐美國家之間掀起了數場「垃圾大戰」，如馬來西亞幾個月前將數十個塑膠廢料貨櫃送回6個來源國，菲律賓5月底也將69個貨櫃、近1500公噸的垃圾運回加拿大。

(中時電子報)