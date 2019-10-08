本土種疣胸琉璃蟻大量往北擴散，危害縣市包含南投、苗栗、台中、彰化、嘉義、雲林和台南共7縣市22鄉鎮，日前苗栗西湖居民被螞蟻大舉入侵，民眾無論噴多少殺蟲劑、火攻都沒用，校園像鋪了一片黑壓壓的地毯。農委會今天和環保署舉辦「疣胸琉璃蟻」防治記者會，針對農業和居家環境提出防治措施。

農委會副主委黃金城表示，目前琉璃蟻並非害蟲，農業上未有核准用藥，也不像動物傳染病需要撲滅，僅需「降低數量」，但一般型螞蟻用藥無效，因此將統一由中央提供餌劑給地方使用，農地則設立餌站，盼將螞蟻「趕回山上」。

專門研究螞蟻的彰化師大生物學系教授林宗岐表示，疣胸琉璃蟻是台灣本土種，主要住在500公尺以下的山區，台灣、中國大陸、菲律賓都有其蹤跡，喜溫暖，台灣是分部北界，過去僅在台南南投嘉義山區出沒，但因近年平均溫度上升，民眾住家廢棄物沒有移除例如竹竿、水管，就可以沿著走進居家，天花板、隔間都會有，「通常一住下就不走，一個家庭至少養20 萬支螞蟻」，日前就有嘉義民眾只是清洗鋁門窗，就沖出10公斤的螞蟻。

黃金城表示，琉璃蟻會取食半翅目昆蟲分泌的蜜露，常與介殼蟲或蚜蟲共生，一旦擴散，也會造成果樹、花卉傷害，若能落實清園及病蟲防治，該蟻田間數量就會隨之減少。

撲殺螞蟻唯一辦法只能「餵食」，林宗岐說，讓螞蟻把毒液帶回窩巢餵蟻后吃才能完全撲殺，噴灑殺蟲劑只會讓螞蟻亂竄，造成分佈區域擴大。不過台灣螞蟻種類就有三百多種，部分螞蟻如紅火蟻琉璃蟻用對藥才有效，琉璃蟻「嗜甜」，因此建議民眾可自製誘殺劑(3％硼酸混合10-20％蔗糖水)，讓螞蟻脫水而死。

為積極協助民眾進行防治，農委會與環保署將請各地方政府提報疣胸琉璃蟻危害範圍與面積，由專家協助鑑定與確認高風險區域，並將與地方政府合作推動防治措施，採購餌劑與餌站提供民眾領取使用

(中時 )