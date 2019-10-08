洋基正在洗啤酒浴慶祝晉級，8日的4支聽牌球隊有3支槓龜，特別是太空人失手敗於光芒更令洋基開心，由於光芒拉長了戰線，洋基首戰因此不用碰上韋藍德(Justin Verlander)。
依照太空人的計畫，3場掃掉光芒，對上洋基G1就可派出韋藍德，然後G2即是寇爾(Gerrit Cole)。光芒的頑強抵抗，讓這個左右勾拳的組合在美聯冠軍戰必須更換順序，如果G4淘汰光芒，太空人對上洋基的首戰就會是寇爾掛帥，韋藍德必須要休到G2才能上。
韋藍德5日登板打敗光芒，9日就要上陣恐怕有點勉強，他坦承好多年沒這樣操了。但太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)鐵了心要在G4解決光芒，絕不能打到G5生死戰。「很簡單，因為韋藍德是世上最棒的投手之一，他已準備好，就交給他了。」
球是圓的，只要打到G5，強隊也可能被翻盤，韋藍德說：「雞蛋不能全放進同個籃子，我們不能只指望第5戰。這幾天我感覺很好，我跟AJ(辛屈)談過了，是他下的決定。」這對洋基無疑是好消息，哪怕只是讓韋藍德、寇爾疲勞一點，也都算他們的優勢。
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(中時電子報)
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