交通部航港局8日在基隆長榮桂冠飯店舉辦「108年度全國引水人在職訓練」，邀請資深引水人方信雄(現任中華民國引水協會理事長、基隆港引水人辦事處主任)領航事故案例專題演講，及中華民國船舶機械工程學會理事長馬豐源教授，講授「船舶使用低硫燃油(LSFO)的風險評估」，使引水人對於低硫燃油特性及相關主機特性更為敏銳，進而維護港口領航作業安全，有助提升港口領航服務品質。

航港局指出，引水人領航作業為港埠營運之一環，領航作業過程須協調港口VTS、港勤拖船等協作單位之配搭，始能順利完成，且領航安全及效率都將直接影響整體港埠營運。為強化引水人作業觀念，航港局每年均持續辦理在職訓練，並且引進航運新知增進引水人專業知識。

另本年度亦完成「引水人督導考核作業要點」之修訂以完善考核評鑑制度，並藉由管理措施雙管齊下，積極提升港口領航作業品質。

航港局表示，為精進整體領航安全，除定期辦理在職訓練外，也要求各航務中心建立與各港引水人辦事處聯絡管道，提供引水人領航作業問題與協調處理之平臺。

航港局強調，始終致力於整合港埠各協作單位之軟硬體設備及人員，創造優良之領航服務及品質，進而提升我國國際商港之競爭力。

(中時 )