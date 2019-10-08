台中市74歲邱姓老翁，日前獨自徘迴台中公園湖畔畔，疑似欲輕生，女警機伶連哄帶騙陪同老翁返家，翌日並將自己對中的統一發票400元兌換後購買便當、罐頭等物資，再度前往邱姓老翁家探視，她希望把「好運」傳出去，為老翁加油打氣、打消自殺念頭。

邱姓老翁到台中公園，遇見公園派出所所警員余珮毓，老翁口中似乎喃喃自語喊著：「不想活了！」，余珮毓看到老翁一臉憂鬱，擔心對方可能真的想輕生，趁機靠近聊天，老翁卸除心防後，見女警熱心又有愛心，閒聊中提及自己最喜歡吃爌肉便當。

余珮毓避免意外發生，除安撫老翁情緒，並提議2人一起吃午餐，但老翁不僅生氣拒絕，還表示要先回家，擇日再來跳湖，女警放心不下，堅持扶著老翁返回租屋處，並查看家中狀況，發現屋內凌亂不堪，且驚覺客廳有一封遺書，老翁「不想活了！」是認真的。

余珮毓突然想起「帶來幸運的中獎發票」，並將發票兌換後，與邱姓老翁分享，雖然僅400元金額雖不多，堅持愛傳出去，讓老翁感受社會溫暖，下班後買了暖呼呼的爌肉飯便當，及肉鬆、魚鬆等罐頭到邱的租屋處探訪，老翁感動承諾會好好活下去， 阻止一場悲劇發生。

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