通常，看到有店家在門口掛上布條時，就象徵有喜事發生，慶祝並和民眾分享這份好運與喜悅。不過這間小7的操作可特別了，最近統一發票才開獎，在它店門口掛上大大的紅布條，慶祝統一發票中獎。這似乎很合理，但並不是1000萬元大獎、也不是200萬頭獎，而是200元「陸獎」。

殘酷事實是，中200元就那麼開心作布條昭告天下……可見發票實在太難中了。（摘自爆廢公社公開版）

「真是間狠店」。網友形容這間位於台東太麻里的7-Eleven香蘭門市，近日網友在臉書《爆廢公社公開版》上貼出了這如此猖狂而縱容的小7店家，令人敬佩的不是這200元中獎喜訊，而是此間7-11洋洋灑灑、從容且得意的紅布條，不經意間展露出了「霸氣」。

「布條就超過200了吧！」、「200元是多麼遙不可及的夢想」。網友不解這間店長的舉動，有人說「老闆是多想開彩卷行？」不過聰明的網友也想到這計策可能是「不用等開獎，這布條可以掛整年」。不過對那些總是沒有對中獎的民眾來說或許更好解釋，「中200元就那麼開心作布條昭告天下……可見發票實在太難中了。」

紅布條不一定只為了慶賀，也能作為行銷的操作，在蘆洲夜市也能在店家之間舉行布條標語比賽。(摘自蘆洲夜市生活圈）

的確，紅布條不一定只為了慶賀，也能作為行銷的操作，在蘆洲夜市也能在店家之間舉行布條標語比賽，特色布條更讓民眾眼睛為之一亮，成為目光焦點。香蘭門市的200狂賀布條，的確創造了話題。

(中時電子報)