巴黎時裝週於10月初完美收場，在歐洲停留19天，跑遍米蘭及巴黎各大場內外秀場的微風時尚潮流女神郭源元，讓歐洲人對亞洲女生有了更深的印象，原來亞洲女生不只美更可以酷帥有個性，她也在浪漫花都街頭外拍，酷甩巴黎每個角落。

郭源元巴黎街頭時尚外拍。（圖／微風國際提供）

繼米蘭時裝周SPORT MAX郭源元在秀場內，以一襲紅色俐落裙裝獲得亞洲區藝人的訪問外，她也在街頭吸引了國內外街拍攝影師及當地人的目光，而轉往巴黎後於各景點及街頭拍攝的過程中，還遇到當地模特兒公司的讚賞，稱源元很適合至歐洲發展想簽下她並請她留下，讓陪同的經紀人捏了把冷汗。

她也讓歐洲看見亞洲女生不一樣的一面。（圖／微風國際提供）

配合拍攝的團隊也發生了很多故事，在知名景點全面啟動橋（比爾阿克姆橋）拍攝時遇到了婚紗拍攝，整個團隊被好幾組新人包圍只為了搶同一個位置；遇到了巴黎前總統舉國哀悼，見到難得一見的鐵塔熄燈；團隊中的攝影師生日渡船由塞納河畔慶生，體驗了不只時尚也是浪漫之都的巴黎。

郭源元。（圖／微風國際提供）

這次郭源元在巴黎除了參觀了longchamp、LV、VALENTINO的靜態展外也參加了Agnes B.及夏姿的動態秀，其中夏姿東京宮的秀更是眾星雲集，有從倫敦就一路跑到巴黎的姊姊謝金燕、日本當紅KOL雙胞胎姊妹AMI和AYA、曾馨瑩還有侯佩岑也到了現場，首次以個人身分參與時裝週活動的郭源元也在此訂下了目標，下次一定要與眾星們一起站上舞台讓更多的品牌及媒體認識到更不一樣的她。

(中時電子報)