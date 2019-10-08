大推大推新南向 新住民列不分區？卓榮泰：委員會討論。照片：曾薏蘋攝

新住民列不分區？卓榮泰：委員會討論。(曾薏蘋攝)

民進黨今天舉行新助力－民進黨婦女部行動胖卡車亮相記者會，相較國民黨這屆推出首位新住民林麗蟬表現亮麗，執政後力推新南向的民進黨，至今不見新住民列入名單；民進黨主席卓榮泰今被問到，這次的不分區會給新住民一席嗎？卓表示，不分區下周三才會通過提名委員會，一切會在委員會成立之後討論。

民進黨積極搶攻新住民選民選票，這次選戰，婦女部將到各地舉辦「家鄉味，飄香味」全國新住民市集，並推出行動胖卡車，巡迴全台為蔡英文總統、各地立委候選人助選。婦女部胖卡車－阿力，除了宣傳民進黨新住民政見外，還可以變身行動卡啦OK，邀請市民朋友到市集一起同樂。此外，新住民市集也可以闖關集章，完成即可獲得印有神秘圖案的奶泡飲料。

卓榮泰今表示，面對護國保台的終極目標，今天新北市立委張宏陸特地過來與會，因為當地新住民相當多，張宏陸對新住民政策也多所著墨。身為執政黨，對台灣生活的每個仁，不管來自哪裡、何時來，都要照顧。

他說，台灣現在有超過五十萬的新住民朋友，是下一代的母親，更應該從文化保存、語言、下一帶教育等著手，民進黨要促請政府做好相關政策，目前對新住民的各項工作也持續展開，一方面配合新南向政策，也希望更多人加入台灣生產照顧的行列，民進黨也要有好的政策，讓新住民把台灣當成真正的家園。

今天新助力胖卡記者會，新住民以越南版的台語歌「愛拼才會贏」，與卓榮泰、張宏陸台語版本大合唱。

(中時 )