為持續推動「小地主大佃農」政策，建立老農退休機制，農委會今年2月13日核釋放寬《農民健康保險條例》第7條第3款規定，除農地所有權人外，被保險人的配偶、直系血親、翁姑或媳婦，符合該款其他規定，也可以繼續參加農保。但至今透過此管道加保人數仍為0。

據《農民健康保險條例》第7條第3款規定，於97年11月26日前已參加農保被保險人，於年滿65歲且年資累計達15年以上，將所有農地全部委由農業主管機關指定單位協助辦理移轉或出租，導致未繼續實際從事農業工作者，得繼續參加農保。

而該規定原本僅限土地所有權人本人才能繼續加保，農委會今年2月13日令釋發布後，以該被保險人所有農地加保配偶、直系血親、翁姑或媳婦，符合該款其他規定者，也可以繼續參加農保。勞保局提醒符合上述規定的農民，可攜帶相關資料至投保農會辦理農保續保，以保障農保加保權益。

但據勞保局統計，截至9月底仍沒有民眾透過此管道繼續加入農保，勞保局農民保險組組長陳美女表示，此方法希望鼓勵老農釋出土地，但多數會留部分土地供自己使用，因此符合資格的農民較少，如要適用該條款，要把農地全數出租才符合。

(中時 )