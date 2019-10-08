一名19歲少女因反覆陰道炎、陰道分泌物較多，由母親陪同到婦產科門診檢查，聯新國際醫院婦產科醫師鍾國騰醫師發覺有異，建議病人自費做子宮頸抹片檢查，發現竟是子宮頸癌前變病。在陰道炎治癒後，醫師安排少女進行子宮頸椎狀切片手術，幸運的只是零期癌，預後情況佳。

子宮頸癌是全世界婦女最常見的癌症，也是台灣婦女排名第一的惡性腫瘤、女性癌症死因的第7名，政府積極推廣子宮頸抹片篩檢，大幅降低子宮頸癌的發生率與死亡率，但子宮頸癌前病變卻有增加且年輕化趨勢。鍾國騰表示，子宮頸抹片篩檢是防癌的第一道防線，可幫助及早發現癌前病變、及早治療。

子宮頸癌主要是經由性行為感染人類乳突病毒(HPV)所致，使正常細胞轉變為癌細胞。子宮頸癌前變病往往沒有明顯症狀，但仍然可以透過定期抹片篩檢發現病灶，避免惡化成子宮頸癌。

鍾國騰表示，子宮頸癌會有不規則出血、性行為後出血等症狀，若能早期發現，患者抵抗力好的情況下，甚至能自行痊癒，後續只要定期追蹤；到了零期癌可能要手術，也會有早產、子宮頸閉鎖不全的風險。

隨著女性性經驗年齡提早，子宮頸癌前病變發生年齡層也有下降趨勢。鍾國騰建議，有性包經驗的女性應定期檢查，括已經停經、很少發生性行為，單一性伴侶等，也經常是意外發現子宮頸癌的族群，不可忽視。預防人類乳突病毒感染，鍾國騰醫師建議，男女都可接種HPV子宮頸癌疫苗，男性注射疫苗，可以預防菜花、肛門癌等，保護自己也保護伴侶。

(中時 )