國民黨立委馬文君今日於立法院質詢表示，海霸王集團旗下的凱德堂公司，今年三月時為了在法拍市場拿下高雄市的君鴻國際酒店，向第一銀行申請借貸，但凱德堂並沒有任何擔保，公司資本額也只有2億，但一銀最後居然核准借貸案，借貸金額高達54.4億。後來凱德堂也拿這筆錢成功拍下君鴻酒店。馬文君表示，這根本是慶富獵雷艦案的翻版。

馬文君提到，這起申貸案，讓凱德堂在零出資、無擔保品情況下，只需要付利息，就拿下君悅酒店。馬文君表示，無法理解公司資本額只有2億的凱德堂，為何能輕易向一銀核貸到超過公司25倍的資金。

馬文君表示，君鴻酒店當時被最高檢列為禁止處分，且產權移轉需經過法院同意。因此在拍賣市場，是屬於超級地雷的案件。馬文君質疑，有什麼理由，一銀會同意凱德堂的無擔保借款申請案？

馬文君表示，這個案子和當年的慶富案十分相似。馬文君說，這件核貸案當初申請時，所提出的鑑價報告、資產風險報告以及還款計畫，內容到底是什麼，一銀應出面具體說明。馬文君進一步質問，到底是什麼樣情況可以達到這種核定標準，馬文君說：「靠勢？靠誰的勢？」

行政院長蘇貞昌表示，因為是第一次聽到這個案子，在了解後會指派財政部去調查公股銀行。財政部長蘇建榮則表示，目前還在了解整個貸款的程序，會再和金管會討論。

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(中時 )