退化型關節炎近年來呈現年輕化趨勢，許多不到50歲的青壯年族群已飽受患病之苦，造成生活中許多不便。為了喚起民眾的重視關節健康，憶聲文教基金會特別邀請台大醫院北護分院復健部醫師韓德生，於10月19日下午於中壢藝術館演講廳，舉行「退化型關節炎知多少」專題講座，當天將分享退化型關節炎的成因與預防方式，歡迎民眾到場聆聽，為自己健康把關。

憶聲基金會講座籌備人王惠敏表示，關節是人體很重要的零件，平時若不好好照顧，退化恐提早報到，尤其是年輕時更需好好保養，避免引發關節炎，造成身體上的疼痛與負擔。王惠敏說，尤其現代人瘋路跑、整天低頭滑手機或使用電腦，長期姿勢不良或過度運動下，讓許多民眾年紀輕輕就關節疼痛、腫大、僵硬，甚至長骨刺，影響生活品質。

王惠敏表示，不只是運動愛好者、銀髮族或者低頭族容易損傷關節，其實不同族群都有一定的風險罹患退化性關節，像是體重過重、勞動職業甚至是遺傳等，都是關節炎上身的肇因之一，退化性關節炎比我們想的更普遍，因此保養關節的知識相對重要。有鑑於此，憶聲文教基金會特別於10月19日下午邀請台大醫院北護分院復健部醫師韓德生，於中壢藝術館演講廳舉行「退化型關節炎知多少」健康專題講座。韓德生將以醫學角度切入，與民眾分享退化性關節炎的症狀、成因與預防及保養祕訣。

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