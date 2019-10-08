南方澳跨港大橋崩塌發生至今一周，今天（8日）下午交通部政務次長黃玉霖表示，明天起要拆除原大橋的上拱，預計封港24小時，緊接拆除千噸橋體時，採用「半半施工」，不影響漁船進出，他也宣示，新橋從規畫到啟用「一定要在3年內完成！」將由公路總局最強的團隊之一，蘇花改工程處進駐負責新橋的興建。

黃玉霖表示，經與檢方、運安會、漁會等單位開會後，會從9日起封港拆除上拱作業，期間封港24小時；由於颱風未直撲台灣而來，完成上拱拆除作業後，沉入水中的橋體會採用半半施工，亦即同時施工並維持漁民進出的航道。

他強調，拆除作業都會在安全規範中進行，有拜託施工團隊「不要為了趕時間，也不要為了多吊一公噸。」所有作業要在安全前提下來完成，因為很多作業都已經事先規畫、安排，包括機具跟人力的調配，不用再搶最後幾分鐘。

新橋預估造價是5.2億元，造價比舊橋多出一倍，黃玉霖表示，會採用加強的鋼筋混凝土橋，但會採用高空推進的作業，這是在興建高速公路常用的推進法，只有在作業時底下的航道要安全管制，沒作業的航道漁船可正常進出。

黃玉霖指出，新橋是委由公路總局在東部最強的施工團隊、蘇花改工程處來進行，「請大家要有信心！」從規畫、設計、發包、興建、完工、勘驗、啟用在3年內完成，可以在2年半更好，但這部分要尊重專業評估，但不論如何一定要在3年內完成。

他說，新橋的結構體選擇要依據氣候調整，之前的設計有它的歷史背景，也有景觀考量，但請大家放心，新橋也會做得很漂亮，一樣有觀景台，但採取的結構、型態材料等，可以耐海洋的氣候。

(中時 )