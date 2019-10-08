香港交易所今（8）日上午公布，不繼續對倫敦證交相關要約進行討論。

該公告指出，港交所堅信與倫交所的合併具有戰略意義且將能打造全球領先的金融市場及基礎設施，但沒能說服倫交所響應這個願景。為了每個股東的最佳利益著想，港交所決定停止相關要約進行。

港交所行政總裁李小加在網路上寫下，「過去幾十天，我們和眾多監管機構以及大量的倫交所股東接洽，我們比以往任何時候更加確信兩大交易所聯姻的戰略價值和巨大潛力。我們當然希望讓倫交所的管理層能夠像我們一樣清楚地看到這次聯姻的劃時代意義，但是，很遺憾，由於未能說服他們認同聯姻的願景，我們不得不做出今天的決定。」

李小加更直言，「面對今天的一切，縱然再不捨，縱然再糾結，放棄已經是我們必須做出的理性選擇。因為我們已經盡了最大的努力，所以也無悔無憾」。

在此之前，港交所於9月11公佈收購計畫，隨即遭到倫交所拒絕並表示，沒有進一步接洽的必要。

(旺報 )