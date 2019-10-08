縣府要求營運廠商一樓必須有食農教育，結果出現在醬料區，資料都是快10年前的舊資料。（周麗蘭攝）

一樓的農特產展售區，收銀台充當旅客服務資訊台。（周麗蘭攝）

二樓兒童遊戲區另外收費100元。（周麗蘭攝）

二樓兒童遊戲區的遊具，縣府要求撤除，恢復開放空間供里民使用。（周麗蘭攝）

雲林縣府2017年以5000多萬元發包的社口旅客服務中心建案，今年9月間交屋給委託營運的廠商後，火鍋店占一半面積，二樓空間兒童遊戲區另收費100元，遭民眾批評「花5000萬元做一個火鍋店」，縣府城鄉處表示，旅客服務中心的風格必須維持不能走樣，會要求委託廠商改善。

民眾投訴指出，走進社口旅客服務中心，火鍋味撲鼻而來，還誤以為走錯地方；參觀室內擺設，看板寫著「食農教育」的地方是一張擺著幾本快10年的舊資料的長桌，旁邊赫然是醬料區！隔壁的農特產展售攤位看起來寒酸，不像是剛啟用的新建築。

民眾指出，以為二樓有歇腳處，結果是火鍋店兒童遊戲區，門票100元，不對外開放，完全看不出來哪一點像「旅客服務中心」，難道公帑5000萬元建的是一家火鍋店？

城鄉發展處長林長造指出，社口遊客服務中心去年因承包商倒閉，以致工程延宕，9月才交給委託廠商（OT）營運，廠商也招商不順利，目前有一家熱食店（火鍋）店進駐，後續應還會有醬油業者、超商販賣機、咖啡店進駐。

林長造表示，二樓空間是提供附近里民作為多空能教室，或申請場地時可以使用的開放空間，廠商不能限制民眾上樓，已要求委託廠商轉告火鍋店10月20日前西側遊具區必須撤掉。

林長造強調，旅客服務中心的風格是不能夠跑掉的，目前火鍋店室內比例大，觀感上比較不理想，外面的大型店招會要求委託廠商移除，日後進駐的廠商一律使用統一規格的直立式店招，日後會督促廠商做滾動式的調整，慢慢讓它調回旅客服務中心的style（風格）。

社口旅客服務中心於2017年9月動工，建造經費5053萬元，補助單位是交通部觀光局、雲林縣政府；縣府自2019年9月至2029年9月委託緻圓股份有限公司營運。

2017年雲林縣府動工時的規畫是設置遊客中心、食農教室、雲林好物小舖、輕食餐廳、交通轉乘接駁站、戶外廣場創意市集、藝文展演，完工後連結南投日月潭、嘉義阿里山、太平雲梯及故宮南院等景點跨域結合，發展雲林觀光旅遊產業。

(中時 )