花壇鄉農會總幹事顧碧琪不計形象，cosplay變身美少女戰士亮眼出擊。（謝瓊雲攝）

花壇鄉農會的美少女戰士們，一出場就引發全場歡呼。（謝瓊雲攝）

身高176公分的芬園鄉農會總幹事黃翊愷的女學生扮相清秀，裝可愛賣萌毫無違和感。（謝瓊雲攝）

北斗農會總幹事張桂連手捧著香菜水餃，耳朵上戴的是友善雞蛋蛋殼手工製成的耳環，比「鴿子蛋」更大更貴氣。（謝瓊雲攝）

為了打響「彰化優鮮」品牌、行銷彰化縣農特產品，走秀活動最後由彰化縣長王惠美壓軸登場。（謝瓊雲攝）

彰化縣農會近年大力推廣自種的「蘆屋」牌頂級蘆筍，總幹事廖振賢捧著蘆筍捧花登台走秀。（謝瓊雲攝）

為宣傳自家招牌優質農特產，多位農會總幹事與推廣股，使出渾身解數、絞盡腦汁，比創意、比美，也比吸睛程度。（謝瓊雲攝）

通通豁出去了！為了行銷農特產品，彰化縣26鄉鎮市農會總幹事出奇招，芬園黃翊愷化身櫻桃小丸子模樣清秀可愛、北斗張桂連以友善雞蛋殼製成耳環大方貴氣，最吸睛的莫過於花壇顧碧琪變身「美少女戰士」清新出擊，驚豔全場，讓彰化縣農會總幹事廖振賢忍不住驚呼，太活潑有創意了，精神值得學習。

彰化縣政府8日在縣府中庭舉辦彰化優鮮安全優先農產行銷記者會，縣長王惠美、縣農會總幹事廖振賢領銜26位總幹事輪流上陣走秀，行銷各地農特產，為宣傳自家招牌優質農特產，各農會推廣股都使出渾身解數。

芬園農會總幹事黃翊愷穿上芬園國中制服，頭戴橘色學生帽、還有兩串麻花辮，帶著米粉書包和牛蒡茶出場，立刻引發全場笑聲；北斗農會總幹事張桂連推廣香菜豬肉水餃，耳朵帶著兩個超大雞蛋殼耳環，比「鴿子蛋」還貴氣逼人。花壇農會總幹事顧碧琪手捧得獎的茉莉花茶禮盒，率推廣股員們cosplay美少女戰士，一出場更是引起全場歡呼。

芬園農會總幹事黃翊愷表示，芬園最出名的產品就是米粉、鳳梨、龍眼和荔枝，因為總幹事們個個都是行銷高手，只有出奇制勝才能吸引注意，但有女同事要求幫他畫女妝，讓身高176公分、堂堂大男人的他心裡「過不去」，最後同意扮成女學生。

花壇農會總幹事顧碧琪笑說，彰化縣農產豐富，有非常多優質農特產品，為了讓花壇鄉的有機茉莉花系列產品脫穎而出，決定大變裝，水手服和短裙，個個變成美艷辣媽，果然順利成為全場焦點。

廖振賢表示，很多農會行銷宣傳行禮如儀，總幹事們當久了，思維也可能會越來越僵化，看到今天這場精彩的走秀，讓他驚豔大家的創意與動力，相信台灣未來的觀光休閒服務業絕對是主流，觀光休閒服務業一定要配合農特產品去推廣行銷，農友需要的是種的農產有人吃、貨銷得出去，貨銷得出去，台灣才更有尊嚴。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣有全國最多最好的雞蛋、葡萄和花卉產品，「彰化優鮮」品牌銷售的農特產品營養、健康又安全，歡迎鄉親朋友多多選購，用實際消費來鼓勵農民，讓農民有更好的收入，縣府也將持續努力打「國際盃」，將彰化優質農特產品行銷到世界各地。

(中時 )