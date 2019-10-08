曾2度入圍金鐘獎的本土戲劇藝人高盟傑，在今年5月間在台中市被查獲吸食安非他命，台中地院簡易庭在8月30日依違反毒品危害防制條例判他徒刑3月，得易科罰金。沒想到，他又在8月1日即因涉販售、轉讓毒品，已被台中檢警查獲收押偵辦，檢方日前聲請延押獲准，但不願透露案情。

藝人高盟傑參與多部台灣本土戲劇演出，2017年以電視劇《最後的詩句》獲入圍52屆金鐘獎男配角；2013年以電視劇展《回家的女人》獲入圍49屆金鐘獎男主角，並曾參與火紅勵志寫實電視劇《甘味人生》演出。他過去曾多次傳出涉毒及欠債等負面訊息，今年相繼因涉毒而遭判刑，近日遭檢警查獲收押偵辦，引起社會震撼。

高盟傑在2019年5月1日晚間搭乘友人駕駛的自小客車，行經台中市潭子區崇德路與潭富路交叉路口違規停車，遭警方盤查，高緊急將他吸食毒品留有毒品殘渣的吸食器，丟棄到副駕駛座的腳踏墊上，被警查獲，警方採尿液送驗呈現安非他命陽性反應。

台中地院簡易庭在2019年8月30日以高盟傑在施用第二級毒品緩起訴處分再犯，依違反毒品危害防制條例判處徒刑3月，得易科罰金，仍可上訴。

沒想到，高盟傑涉毒的前案未了又再涉另案，他早在8月1日因涉及販售、轉讓毒品被台中檢警查獲。據了解，同案另有多名被告，檢方日前向法院聲請延押獲准，持續擴大偵辦中，以偵查不公開不願對外說明案情。

(中時 )