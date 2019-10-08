白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）受邀參加玉山論壇並發表午餐演講，她指出，我們絕對不能對於橫行於世的「邪惡」（evil）沈默以對，我們必須起身做出正確的事，永遠要捍衛自由。川普總統致力於捍衛自由，美國也會永遠與朋友站在一起，我們是一股「良善的力量」。

桑德斯回憶11歲去以色列參觀，見識了大屠殺的歷史，「這就是我們不去介入，任由邪惡橫行的結果。我們絕對不會忘記這個結果，也絕對不願意重蹈覆轍。」

桑德斯說，川普總統採取強硬姿態對抗中國，回顧過去數十年，美國在亞洲有許多有力的盟友，而川普總統非常努力地在強化與他們的關係。

媒體在記者會上詢問桑德斯台灣是否要選出對抗中國的總統？她表示，這必須由台灣人民作決定，而非由她去干預。重點正如同演說所言，全球社群必須對抗世上的邪惡，我們該挺身而出做出對的事情，我希望任何代表台灣的人都能一起加入這波全球浪潮，「我相信，川普總統會希望與任何台灣總統當選人保持良好關係。」

談到貿易戰，桑德斯指出，川普總統想要更公平、更好的協議，他不會接受任何的損失，他會為了美國最佳利益而戰。總統的立場非常堅硬，事實上，他願意為了保衛美國農民、工人與工作機會做任何事。

她認為，大家都希望中國能遵循遊戲規則，沒有人想要與說謊、作弊、偷竊的人來往，川普總統對此展現出來的態度非常清楚，這也是他一直極力去推動的方向。川普總統會持續採取強硬姿態，直到他談到了想要的協議。

(中時 )