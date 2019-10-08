麥當勞經典產品之一的蘋果派，深受消費者喜愛，但也有人覺得它肉桂味太重很難吃，PTT上就有網友PO文，「麥當勞蘋果派是來亂的嗎？」表示自己大麥克吃的正爽，把贈送的蘋果派留在最後吃，卻讓消夜小確幸變成糟糕的一天，「噁心又反胃，秉持著客家精神還是吃乾淨，只能晚點再來吃一份宵夜漱漱口」，還說「可以下架這個沒人要吃的狗屎東西嗎？」

對此，有網友認同原PO，「國安感冒液的味道」、「蘋果派超難吃嘔嘔嘔，熱的還是噁心」、「討厭肉桂味道」。然而，內行的網友則笑說，蘋果派其實有另一種吃法，比直接吃更美味，「笨笨的，這要冰過才好吃」、「沒賣掉的蘋果派我們店自己比較偏愛冰到冷凍後再吃 真的還不錯」、「蘋果派冰起來又是另一個風味」

同時，這篇文也釣出了蘋果派的死忠粉絲護航，「我的童年，敢下架我拼命」、「你再給我罵一次蘋果派試試看」，「這是少數M變台商品質沒變差的東西」、「超好吃的好嗎」，評價非常兩極。

(中時電子報)