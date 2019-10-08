近幾年國內出現許多偽裝成糖果、巧克力的新興毒品，侵入校園，為了讓學生們認清這些新興毒品的真面目，苗栗縣政府毒品防制中心與中國信託反毒教育基金會，一起在苗北藝文中心合辦「識毒：你所不知道的毒品真相」反毒教育特展，透過最新的VR實境及毒品仿真氣味體驗，讓學生識別毒品，加強反毒意識。

苗栗縣長徐耀昌因重視反毒教育，8日上午親臨特展開幕典禮，中國信託反毒教育基金會副理事長王卓鈞也特地南下參加，此外，苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏、苗栗縣警局局長翁群能等人都到場共同支持反毒。

（謝明俊攝影）

中國信託反毒教育基金會曾在2017年，在苗北藝文中心舉辦過苗栗縣內首次反毒特展，獲得許多學校師生極大的迴響，因此，反毒基金會在增加許多出展內容後，決定再度於苗北藝文中心舉辦特展，加深反毒教育。

反毒特展中特別展示毒品實品，教導學童如何辨識毒品。〔謝明俊攝〕

這次反毒特展中，基金會特別增加VR實境秀，來讓人了解吸毒所造成的迷幻感覺，並準備了毒品仿真氣味，讓人了解毒品氣味後，得以警戒防備，會場並有安非他命、K他命等真實毒品展示，教導學生分辨毒品。

苗栗縣政府毒品反制及心理衛生中心主任涂麗秀表示，目前有許多新興毒品偽裝成糖果、巧克力、咖啡包等入侵校園，嚴重戕害學子身心，因此，苗栗縣政府特別重視反毒教育，並獲得中國信託反毒基金會全力支持，利用最新科技來讓學生認識毒品，強化反毒意識。

反毒特展期望透過反毒教育深植學童反毒意識。〔謝明俊攝〕

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