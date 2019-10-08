政府雖規定八大類公共場所應設有AED，但台北市議員戴錫欽卻發現，全台灣最高樓的「101大樓」設置15個AED，相鄰的北市第二高樓「台北南山廣場」共48樓，但僅設3個AED；北市第三高樓「新光人壽保險大樓」更只有1具，質疑北市AED設置是靠「企業良心」，加上未能定期檢驗，恐會影響到突發事故時的急救成功率。

戴錫欽指出，北市公私立場所500多個AED，存有AED電池、貼片逾期未更換及管理員認證逾期未完成複訓登錄等維管疏失，另外，北市共有1515處設置共2002個AED，但每年抽樣稽查件數僅120多個，比例不到1成，恐將影響到突發事故時的急救成功率。

戴錫欽表示，根據緊急醫療救護法規定共場所應設AED，但卻未規範數量，因此出現了曾是全世界最高樓的台北101，共設15個AED；相鄰的北市第二高樓台北南山廣場共有48樓，但僅設3個AED；共51層樓的北市第三高樓新光人壽保險大樓，則是只有2具AED的怪象。戴錫欽質疑，AED設置標準全靠「企業良心」。

戴錫欽強調，從2016年迄今，北市共在48處有過52次使用AED紀錄，其中大龍養護中心、大安國中、龍山寺等4處地點，還有2次使用次數，顯見AED設備疏失是「零容忍」，要求市府統一目的主管機關。

另在設置數量部分，戴錫欽也呼籲北市衛生局應函請中央修法訂立AED設置數的規範，並在修法前先研議北市公共埸所AED的設置數規範。

戴錫欽也發現，在AED安心場所中，「AED管理員未依規定登錄管理員認證資料、AED管理認證逾期」不合格率超過36％，重要入口指示不合規範也有24％，AED電池、貼片逾期也有9％，要求每年至少清查762處應設場所的AED一次。

北市衛生局長黃世傑表示，設置AED數目部分無法強制要求，承諾每年至少會抽測北市762處應設場所的AED，確保設備正常。對於議員呼籲動用柯文哲二備金來檢驗全北市AED狀況，黃世傑也回應「沒有問題」。

(中時 )