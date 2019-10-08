文化界回應新南向，繼高雄市立美術館的《太陽雨》以美學脈絡看東南亞當代藝術，台北故宮、北投文物館也透過合作與策展，定位台灣的地理文化座標。
台北故宮與泰國國家探索博物館締結姐妹館，7日由院長吳密察與泰國國立暹邏博物館館長Mr. Rames Promyen簽訂合作備忘錄，此次締結姐妹館是繼美國舊金山亞洲藝術博物館、日本大阪市立東洋陶磁美術館、蒙古科學院、韓國國立中央博物館、美國丹佛藝術博物館之後，故宮正式簽約締結的第6間姐妹館。10月份故宮南院「故宮亞洲藝術節—泰國月」推出泰文化特展及系列講座、主題書展、泰國電影院等。
位於西南太平洋的萬那杜共和國，曾於2004年與中華民國建交，雖然僅維持了8天就斷交，此次來台的萬那杜長老直言「我們的祖先來自台灣」，鑑於台灣是兩大洋南島文化可能的家鄉之一，北投文物館推出「南島回家：大洋子民藝術文化特展」，從數千年前的航海到適應環境的工藝與創新，串聯來自馬來西亞砂勞越、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、紐西蘭、復活節島、馬達加斯加以及大溪地等在內的7位藝術家參展。
(旺報 )
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