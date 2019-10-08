巴布亞紐幾內亞（簡稱PNG）雖曾與中華民國於1999年有正式外交關係，但僅維持了17天即斷交，對台灣而言對這個曾經的邦交國也不甚熟悉，身為人文紀實影像創作者，吳建衡今年6月以25天紀錄下當地美麗風景之外，更多的是人類原始的生存本能，體驗真實友情。

曾於2011年，利用大學生涯的最後一個寒假，隻身帶著台灣的「電音三太子」到印度旅行，而後更於2014年完成「帶著三太子巡迴72個國家」的壯舉並拍攝成影片，讓世界看見台灣，也把世界帶回台灣，而今的化延續學生時代的理想，持續探索世界以影像訴說友情故事。

今年7月，吳建衡以25天完成在PNG的7個部落拍攝，他表示由於時間有限，常是第一天到達村落，就開始與長老討論拍攝的許可，第二天早上5點半、6點就要出門，「PNG是一個熱帶國家，每天都會有不定期暴雨，幾乎每天都在跟老天拼運氣。」

除了看天碰運氣，原始的森林與土地也極度考驗體力，吳建衡指出：「我要的畫面、埸杝、光線角度，草都長到了跟人一樣高，或是一整塊枯樹，擋住了我的鏡頭。」於是出乎他意料外的，當地部落居民隨身帶的開山刀，也成為他拍攝時最重要的工具之一；面對PNG多山的環境，吳建衡稱自己每天都在部落間跋山涉水，盪來盪去，「我都以為我在拍Discovery。」

吳建衡以影像記錄下PNG獨特的人文風景，他指出PNG雖跟澳洲一樣大，卻有800多種語言和部落，部落間搶土地而打仗、傷亡，因此祭祀文化豐富，如現今僅存於某個小離島的Malagan文化，以木頭雕刻，並以天然顏料製作面具，裝扮者成為與另一個世界溝通的使者，作為他們祭祀祖先、亡靈的傳統，至今成為該島最不可或缺的精神。

又如泥人部落，由於過去曾在一次戰敗撤退的路途中，誤闖了山林間的黏土區域而沈身泥漿，追兵卻誤以為是戰敗的惡露，從此該部落就決定使用泥人作為自身部落的象徵，吳建衡也試戴了泥人頭套發現重達20多公斤，且支點在頭頂上，當地人從小就開始訓練戴頭套。

(旺報 )