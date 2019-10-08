據衛福部調查，2017年中高齡者有需要照顧陪伴達31.8％，高齡者也有14％，而且有三分之二的高齡者竹須每天照顧孫子女，來自台東縣海端鄉新武部落的60歲阿蘭奶奶正是其中一個案例，爸爸在外地工作、媽媽忙著工作，三餐只能靠奶奶張羅，有時食材採買不夠，孫子小靜的營養不易顧及。

一粒麥子基金會發現在花蓮、台東等地不少長者有需要顧及孫子女的需求，因而在今年成立行動廚房，供應未設立社區關懷據點的偏鄉地區餐食，希望一起照顧祖孫家庭長者及兒童餐食和營養需要。

60歲的阿蘭奶奶平常每周要下山一次去採買一周所需，但從新武部落至鄰近的菜市場騎機車單趟至少要40分鐘，有時候外面下雨風大時，還會遇到道路坍方、險象環生，而她也認為，因為她年紀大了，備餐只能料理簡單的菜色，不易顧及自己和孫女的營養需求。

一粒麥子基金會照服員表示，這樣的情況在部落十分常見，因為年輕人都在外地工作、家中只剩下長者與小朋友，時常吃飯時是2餐當1餐吃，有些時候甚至餐食就隨便採採野菜，但透過行動廚房，不只讓老人共餐，餐食也會有更多交流，也會有照服員帶動他們健康促進活動，甚至還提供孫子女保久乳。

目前服務地區包括台東縣海端鄉，也將在本月擴及至花蓮縣富里鄉及卓溪鄉等地。一粒麥子基金會以希望匯集國人愛心及不間斷的公益服務，幫助超過44萬人次的弱勢老幼家庭。

統一超商「把愛找回來」第四季公益募款與一粒麥子基金會合作，捐款可洽全台統一超商門市募款箱投下零錢，千元以上則可以利用ibon便利生活站捐款。

(中時 )