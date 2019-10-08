老字號的東泉辣椒醬是伴隨台中人日常的必備沾醬，鐵火牛排進駐台中新光三越也特別在店裏提供東泉辣椒醬讓消費者可以自己澆淋拌攪鐵板麵，或做牛排沾醬。（馮惠宜攝）

上菜時貼心設計不同圖案、色彩繽紛活潑的擋油紙，讓熱騰鐵盤上桌時，熱油不噴濺到客人身上，安全又美觀。（馮惠宜攝）

東泉辣椒醬是台中許多小吃美食靈魂之醬，頂級和牛燒肉『樂軒』旗下平價品牌「鐵火牛排TEKKA STEAK」進駐台中新光三越百貨地下二樓，特別推出「東泉辣醬牛排」，將東泉辣椒醬澆淋拌攪鐵板麵，或做牛排沾醬，可別有一番滋味。

提起樂軒，就是可級和牛火鍋和燒肉的代表，為搶進平價市場，新創鐵火牛排以平均400元的客單價，提供優質進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應的超高CP值餐飲模式，在百貨商場大受歡迎。

繼台北信義新天地A11館B2、新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區、統一時代百貨台北店B2設點後，第四間『鐵火牛排』近日進駐新光三越台中中港店B2，開幕以來藉由四人同行兩人免費的促銷，日賣500份、每日都做到14轉的驚人成績。

最特別的是為了打開台中市場，業者特別在餐桌提供台中人最愛百搭沾醬東泉辣椒醬，鐵板上的麵條也是採用台中第二市場老字號麵行出品的白油麵，成就復古懷舊風味鐵板排餐。

鐵火牛排延續母品牌樂軒一直以來對優質牛肉的執著，嚴選2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、北海道A4和牛、澳洲和牛、美國Choice特選級、丹麥豬等冷藏原塊肉，由廚師細工手切，以400度高溫鐵板香煎至最佳熟度，搭佐太陽蛋、彈牙麵條、各色時蔬以復古鐵板裝盛，噴香上桌，滋滋聲響伴隨陣陣撲鼻肉香，誘人食指大動。

(中時 )