東泉辣椒醬是台中許多小吃美食靈魂之醬，頂級和牛燒肉『樂軒』旗下平價品牌「鐵火牛排TEKKA STEAK」進駐台中新光三越百貨地下二樓，特別推出「東泉辣醬牛排」，將東泉辣椒醬澆淋拌攪鐵板麵，或做牛排沾醬，可別有一番滋味。
提起樂軒，就是可級和牛火鍋和燒肉的代表，為搶進平價市場，新創鐵火牛排以平均400元的客單價，提供優質進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應的超高CP值餐飲模式，在百貨商場大受歡迎。
繼台北信義新天地A11館B2、新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區、統一時代百貨台北店B2設點後，第四間『鐵火牛排』近日進駐新光三越台中中港店B2，開幕以來藉由四人同行兩人免費的促銷，日賣500份、每日都做到14轉的驚人成績。
最特別的是為了打開台中市場，業者特別在餐桌提供台中人最愛百搭沾醬東泉辣椒醬，鐵板上的麵條也是採用台中第二市場老字號麵行出品的白油麵，成就復古懷舊風味鐵板排餐。
鐵火牛排延續母品牌樂軒一直以來對優質牛肉的執著，嚴選2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、北海道A4和牛、澳洲和牛、美國Choice特選級、丹麥豬等冷藏原塊肉，由廚師細工手切，以400度高溫鐵板香煎至最佳熟度，搭佐太陽蛋、彈牙麵條、各色時蔬以復古鐵板裝盛，噴香上桌，滋滋聲響伴隨陣陣撲鼻肉香，誘人食指大動。
(中時 )
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