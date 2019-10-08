「里海嘉濱國民便當」集結10位布袋鎮的農漁畜牧生產者的當令食材。（張毓翎攝）

「經典海味三重奏」款：香煎虱目魚肚、豆腐燴鮮蚵、蛤蜊蘋果絲瓜、秋葵玉子燒。（張毓翎攝）

「海陸雙拼頂瓜瓜」款：雙味鳳梨羊嫩肩、阿里山碳焙烏龍鳳尾蝦、淺漬小黃瓜、沖繩白玉苦瓜。（張毓翎攝）

飲食文化作家番紅花設計「超高CP值」海陸便當

為了力行「地產地消」理念，及推廣當地友善生產者，布袋嘴文化協會將於19日舉行謝鹽祭活動，今年首次集結10位布袋鎮的農漁畜牧生產者，並邀請飲食文化專欄作家番紅花設計菜單，推出活動限定、超高CP值「里海嘉濱國民便當」，內含豐富、豪華的雙主菜、雙配菜，即日起開始接受預購。

布袋嘴文化協會8日在洲南鹽場舉行便當發表會，生產者也來到現場，介紹自己的安心、美味食材。這次「經典海味三重奏」及「海陸雙拼頂瓜瓜」2款國民便當，串連所有生產者的當令食材及洲南鹽品，及委託在地自助餐業者「家餚食堂」，每款限量100個、定價200元，於謝鹽祭當天供應。

筆名番紅花的王碧珠除了是專欄作者，也是經常幫小孩準備便當的母親；她表示，為設計菜單，自己親身走到產地，直接與生產者面對面，也觀察每項食材的生長環境，了解到其背後蘊含的故事與情感，讓她印象深刻、收穫滿滿，回到台北，會想要寫下每位生產者帶給她的感動。

布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵表示，為讓大眾了解到，人需與大自然在友善互動下發展產業，以維持生物多樣性與人類利用之平衡，故支持這群倡導友善環境的生產者很重要；協會過去10年已經站穩腳步，未來10年將整合在地友善生產者，為此強調「風土DNA」及「生產者技術驕傲」。

想預購「里海嘉濱國民便當」的民眾可搜尋：https：／／lihi1.cc／1KZ1B；欲了解布袋嘴文化協會19日謝鹽祭活動可至：https：／／www.facebook.com／taiwansalt／。

(中時 )