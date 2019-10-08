上週，美國海軍獨立級濱海戰艦(Independence-class LCS)的5號艦-加布里艾爾‧吉福斯號（USS GabrielleGiffords,LCS-10），執行了一次海軍打擊飛彈（NSM）的試射。一張來自試射影片的截圖，讓我們較清楚的看到NSM飛彈的外貌，原來它稜角分明，有著低雷達波反射率的匿蹤設計，或許是未來同類型飛彈的特徵。

The Drive報導，海軍打擊飛彈(Naval Strike Missile,NSM)，是挪威康斯伯格國防系統公司(Kongsberg Defence Systems)的次音速反艦飛彈，美國版本的是由雷神公司(Raytheon)授權代理。它的全長3.9公尺、重量407公斤、飛行速度0.7~0.8馬赫，射程大於180公里。

NSM 在設計時考慮到減小了雷達截面，所以不像一般的飛彈那樣是圓錐柱型的，而是有著分明的稜角，特別是最前端的部分，是一個明顯的斜面，而且安裝的是紅外線尋標器，並不是雷達尋標器，因此較會受到「軟殺」等電子干擾戰影響。此外，它的飛行高度很低，雷達橫截面又小，使得它比以往的反艦飛彈更難被雷達所發現。

RGM-184是次音速飛彈，背上的是渦輪發動機進氣口。(圖/雷神公司)

除了彈首的稜角，它的彈身、進氣口函道也都是匿蹤設計，進氣口還看的到鋸齒狀，顯然是不同材料的複合結構，同樣為了降低雷達特徵。這樣的鋸齒狀設計，已廣泛用於各種匿蹤飛機身上，包括F-117、B-2、F-22、F-35和中國大陸的殲-20。

USS Gabrielle Giffords (LCS 10) launches a Naval Strike Missile during exercise Pacific Griffin.

LRASM遠程反艦飛彈，也有匿蹤的外型。(圖/洛克希德馬丁公司)

美國海軍已正式將 NSM飛彈的制式編號稱為 RGM-184A，會逐步取代服役40年的魚叉飛彈(Harpoon ,RGM-84)，可惜它沒有好的外號，只有NSM這樣的縮寫。除了NSM飛彈以外，另一種「遠程反艦飛彈」(Long Range Anti-Ship Missile,LRASM)，制式編號為AGM-158C，同樣是稜角分明的匿蹤外型飛彈，由洛馬公司所設計製作，但是它也沒有響亮的外號。

(中時電子報)