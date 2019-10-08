休士頓火箭隊總經理摩瑞支持香港爭取自由持續在網路延燒，不僅火箭隊遭大陸網民抵制，在見到憤怒的大陸球迷反彈後，NBA總裁席佛特別出面說話，不過自他強調聯盟是力挺「言論自由」的，更引起陸網民另一波怒火，更有人公開表示「支持911」、「支持賓拉登」等激進字眼。

法新社報導，摩瑞（Daryl Morey）挺港推文導致大陸贊助商紛紛撤銷對火箭的贊助，大陸央視也宣佈也取消相關賽事轉播事宜。而NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，「毫無疑問，（這件事）經濟影響顯而易見。那則推文已產生相當戲劇性後果」，「作為一個價值為基礎的組織，我想要澄清一下…在行使言論自由的能力上，摩瑞是獲得支持的」，「我得知一些媒體暗示我們不支持莫雷，但事實上我們支持。向大陸球迷道歉與支持一個人發聲並不矛盾」。

有網民在微博上留言「你要是覺得這是言論自由，那我也可以揭你的疤，911是對的！我支持賓拉登」。（圖取自微博）

有網民在微博上留言「你要是覺得這是言論自由，那我也可以揭你的疤，911是對的！我支持賓拉登」。（圖取自微博）

然而，席佛對此一風波發言對陸網民可謂火上加油，怒火從針對火箭隊轉向NBA，甚至美國所忌諱的911恐怖攻擊。有網民在微博上留言「你要是覺得這是言論自由，那我也可以揭你的疤，911是對的！我支持賓拉登」、「美國不是言論自由麼，如果我說支持阿拉伯自由戰士911再來幾次，黑人都是低等人，你美國不抓人？ 」、「我支持美國各州獨立，911事件是美國人民自由民主解放歷史的劃時代的一天」。

也有陸網民呼籲理性看待，並認為過激的言詞反而給香港「反送中」支持者留下證據，再把這些言論放給外國人看。（圖取自微博）

不過也有陸網民呼籲理性看待，並認為過激的言詞反而給香港「反送中」支持者留下證據，再把這些言論放給外國人看；也有人呼籲現今應保持理性與自尊，靜觀其變，而不是展開毫無意義且極低水準的言論攻擊，在此之前耐心等待。

(中時電子報)