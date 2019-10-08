空氣汙染問題嚴重，合法工業區也出問題，台南市環保局昨日前往柳營環保科技園區，針對某家廠商進行深度稽查，竟一口氣發現5項違規事項，依法立刻開出5張罰單，最高可處罰款2000萬元。

南市環保局表示，經常接獲民眾陳情或檢舉，指出柳營環保科技園區是大新營區空氣汙染源頭之一，環保局出動稽查，今年度陸續查獲7廠家違規，昨日聯合稽查，針對空氣汙染、水汙染、廢棄物貯存等部分進行總體檢。

空噪科、水毒科、事廢科及稽查科昨一起出動，在某廠家查獲空氣汙染設備未依許可操作、未有效收集空氣汙染物；事業廢棄物未妥善貯存、貯存地點或設施未有中文標示及申報資料不平衡；水污染防治措施操作未定期記錄等缺失依法進行告發，並要求限期改善，該廠家多次未依空汙許可操作，違規情事屢次發生，將懲戒業者確實依各項許可操作。

環保局長林淵淙說，柳營環保科技園區是南市空汙重點管制區域，將藉由源頭輔導管制、強化相關改善措施及嚴格查察的手段，不定期發動聯合稽查，若查獲不當排放，將依法嚴懲，呼籲業者勿心存僥倖。

(中時 )