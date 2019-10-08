這週就是國慶連假了，計畫好去哪走走呢？來北海岸吃蟹吧！今年國慶連假頭兩天，「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴之旅在龜吼漁夫市集有限量「蟹肉餅」。另野柳假日活蟹市集，由在地萬里蟹產銷班及漁村媽媽提供第一手新鮮實惠萬里蟹供民眾選購，現場也有代客蒸煮服務，即日起至12月1日每週假日（含國慶連假）上午9時至下午5時（天候不佳或賣完提早收工），吹海風吃海蟹最對味，品嚐新鮮生猛好滋味！

歡樂無限號胖卡，鮮紅的設計令人聯想到萬里蟹熟透的感覺。（圖取自新北市漁業處官網）

萬里蟹品牌成立邁入8週年，將以往的海鮮文化轉為北海岸獨特海洋文化，今年將文創、舞蹈、景點結合舉辦兩波萬里蟹蟹舞狂歡活動，第一波已於昨日結束，沒參與到民眾別擔心，第二波隨即開張，再度徵求愛秀民眾到淡水漁人碼頭、石門富基漁港、萬里龜吼及野柳漁港，尋找並掃描活動指示牌上QR-CODE，模仿影片中舞蹈並錄下影片，上傳至FB「新北漁樂快爆」粉絲活動頁面，就可以獲得抽獎機會。

TABASCO X萬里蟹蟹肉餅，酥脆外皮搭配由TABASCO調配成的西班牙紅醬，微甜微辣解油膩。（圖取自新北市漁業處官網）

為強化萬里蟹品牌意象，新北市政府特別安排「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴之旅，首站國慶連假頭兩天下午2時就在龜吼漁夫市集（10/10-11），現場有美國知名辣椒汁TABASCO主廚為萬里蟹特別設計限量菜色「蟹肉餅」以及免費萬里蟹動感體驗遊戲，還有萬里蟹文宣品、新北在地酒廠「德淶寶精釀啤酒」及手信坊共同提供免費好禮。

手信坊X萬里蟹海鮮米餅，鹹香滋味令人一口接一口。（圖取自新北市漁業處官網）

歡迎大小朋友連假來龜吼、富基玩，還有市集隱藏優惠活動等你來挖掘！歡樂無限號接著依續會在10月12-13日富基魚市、10月19-20日野柳漁港、10月26-27日板橋小遠百，以及11月2-3日淡水漁人碼頭進行品牌推廣，大家一起來漁港吹海風吃螃蟹！

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(中時電子報)