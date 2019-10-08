再過兩天就是中華民國108年雙十國慶，今天下午進行最後一次國慶預演，其中三軍樂儀隊的表演及各式軍機飛越總統府最引人注目，由鋼琴家藤田梓及雷敦龢神父領唱的國歌，更展現多元包容相當動人；而花車表演中，台船及漢翔的花車首度展出，象徵國機及國艦國造，造型很吸睛。

今年國慶大會共分為三個階段，在序幕暖場部分，首先由陸專戰鼓隊的表演旌鼓齊鳴揭開序幕，表演震憾人心，接著分別有台北樂府、培德體育會的熱舞、醒獅表演，三軍聯合樂儀隊的花式操槍整齊畫一，讓民眾讚嘆不已，當然，不容錯過的是海軍陸戰隊的特勤戰技操演。黑衣部隊的反恐操演贏得滿堂彩。不過，也有民眾說，現場爆破聲太大，有被嚇到。

序幕表演的階段高潮，是旋翼機分列式依序通過府前上空，共有UH-60M黑鷹直升機、S-70C直升機、AH-64E阿帕契直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，各型直升機分列式引起民眾歡呼。

每年國慶的焦點國慶大會上的國歌領唱，今年由歸化我國的鋼琴家藤田梓及雷敦龢神父與30位新住民共同領唱國歌，歌聲悠美動聽。

慶籌會祕書長陳宗彥表示，108年國慶主軸是「攜手世界台灣耀飛」，主題是展現這幾年來各面向人權教育科技數位資訊醫療衛生、農林環保各方面不斷努力奮發，讓世界看到台灣，也讓台灣跟世界接軌。

接著在主題表演項目，分別有三軍樂儀隊及快反連及憲兵指揮部快反連等重機表演項目；在一列系的花車表演中，華航的花車相當吸引人，圍觀民眾都說很美，值得一提的是，首度參加國慶的台船及漢翔花車，一個造型是潛水艇，一個造型是飛機，象徵政府宣示國艦國造及國機國造。

而國人最愛的表演項目軍機衝場表演則是壓軸演出，在「凌空傲鷹展耀飛」項目中，由經國及雷虎戰機衝場，在天空中留下五束彩煙相當好看，不過有民眾說，飛機從總統府後方飛來，速度太快，看到的時間太短暫有點可惜。

(中時 )