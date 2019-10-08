侯友宜昨率隊突襲稽查位於五股區的宏遠團膳工廠。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市9月發生兩波校園午、晚餐疑似食物中毒事件，讓不少家長對校園團膳攻餐產生疑慮，新北市長侯友宜昨率隊突襲稽查位於五股區的宏遠團膳工廠，查核作業環境，當場開立限期改善通知單，侯強調，要求相關局處加強查核及落實餐點製備至送餐等各環節溫度監測，務必讓學童在校吃得安心又健康

侯友宜昨視察宏遠團膳工廠廠內配膳區、烹煮區及前處理區，現場發現有作業區食材籃置於地面及更衣室紫外線破損未修復等缺失，當場開出限期改善通知單，衛生局表示，若複查不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》開罰6萬元以上到2億元以下罰鍰。

侯友宜抽查時也發現，少數菜餚在溫度控制上未達標準，立即要求業者改善，侯友宜說，食材從產地運銷到截切廠，需嚴格把關，溫度控管也非常重要，市府為強化午餐營養品質與衛生安全管理，跨局處成立「午餐品質聯合稽查小組」，每月針對食材供應商、團膳工廠作業場所及學校端聯合稽查，嚴格落實督導，讓學童吃得安心健康。

衛生局長陳潤秋說明，新北市共有9家團膳業者供應轄內公私立學校學童營養午餐，除了每月跨局聯合突擊稽查1家外，還會針對其餘8家每月至少無預警稽查1次，教育局並每周安排1校相關衛生管理人員及家長代表進行監廚作業。

(中時 )