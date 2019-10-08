國民黨今天舉行記者會，公布蔡政府倒行逆施十大惡政。黨團總召曾銘宗踢爆，長期服務於工會、今年初升任唐榮不鏽鋼總經理的張仲傑，原來是立法院長蘇嘉全外甥張仲傑，嘲諷蔡政府人事酬庸可創下金氏紀錄。黨秘書長兼副主席曾永權批評，蔡政府施政只剩「芒果乾」（亡國感）與政策買票，施政嚴重與民意脫節，明年一定要用選票下架蔡政府。

國民黨下午檢視蔡政府施政表現，羅列十大惡政，包含內政上意識形態治國；兩岸關係對立讓陸客觀光大減；外交上接連痛失邦交國；國防上軍紀渙散，發生雄三飛彈誤射事件；司法改革失信跳票，前總統陳水扁保外就醫挑戰司法紅線；能源政策錯誤，導致空污嚴重；民生經濟推出一例一休致雇主、勞工、政府三輸；庶民只感受到政府「幹話滿天」；競爭力落後，經濟成長率不如以往；大開民主倒車，漠視反空污等公投結果，讓獨立機關東廠化。

國民黨團總召曾銘宗列舉蔡政府各項人事酬庸，點名唐榮總經理張仲傑，長期在企業工會工作，並擔任勞工董事，三年任升任為唐榮不銹鋼總經理，日前接獲檢舉，發現原來是立法院長蘇嘉全外甥。

此外，邱議瑩的弟弟邱名璋，也從屏東縣議員身分被拉拔為中鋼轄下寶固實業股份有限公司擔任董事長；扁政府時期最後一任勞委會主委盧天麟，曾挪用公款幫助「長昌配」助選被判刑，今年初蔡政府指派他身兼台翔航太工業公司與亞洲航空公司的董事長與總經理等4個職位。

曾銘宗砲轟，蔡政府囂張酬庸程度，可申請金氏紀錄，相信全民也看不下去；蔡政府上任力推新南向政策，逐年編列預算，檢視執行結果發現，蔡政府對中國大陸與香港出口比例逐年升高，對東協等國家出口不增反減，顯示新南向徹底失敗。

國民黨秘書長兼副主席曾永權說，蔡政府內政、兩岸關係、國際空間、司法、能源、民生經濟各項重要指標全部不及格，人民看不到未來，出現一個台灣兩個世界，人民百姓苦哈哈，而中央政府內只要有民進黨黨證就是吃香喝辣的保證，酬庸滿天下。

「只要有關係，出事都没關係」，曾永權直指近來私菸案、高鐵300萬遺落疑雲、南方澳斷橋案、外交部大哥哥事件都可看出蔡政府護短心切，甚至公開發言引導檢警辦案方向，國家的司法制度被破壞殆盡，令人痛心，盼望明年用選票下架民進黨政府。

曾永權批評，蔡政府的施政現在只剩「芒果乾」（亡國感）及政策買票，施政作為嚴重與民意脫節，其執政成績也完全得不到民眾的認同。國民黨要結合這股對民進黨的民怨，轉化成支持國民黨的力量。

過兩天就是雙十國慶，曾永權說，民進黨政府心中沒有中華民國，在野時天天意圖消滅中華民國，說中華民國是流亡政府，現在卻說要保衛中華民國，誰相信呢？試想蔡政府治理下不到4年，台灣已經千瘡百孔；若再給她4年，中華民國只會「粉身碎骨」。

曾永權形容明年選戰為決定台灣未來是撥亂反正或向下沉淪的戰役，重申總統勝選、立委席次過半逾60席目標，唯有如此才有穩定的多數「重返執政」，推動福國利民政策。

曾永權說，黨主席吳敦義昨天已邀集22縣市黨部主委召開輔選會報，並下達輔選軍令狀，除了固本會報、小組長團結大會外，各縣市也將陸續成立競選總部，未來吳敦義將配合各縣市輔選工作，和韓國瑜同台，目前11月初在高雄成立全國競選總部。

(中時 )