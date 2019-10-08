話題不斷的人氣炸雞名店「繼光香香雞」自10月7日起與7-ELEVEN聯手推出「吃得到一整塊無骨炸雞」的「繼光香香雞-蒜香炸雞飯糰」、「繼光香香雞-蒜香炸雞雙拼飯卷」。繼光香香雞表示，預期跨界聯手商品可望帶動2成以上的業績增長。

鎖定雙強聯名帶動的話題熱度及市場買氣，繼光香香雞再加碼於10月8日至12月31日，憑商品外包裝至全台繼光香香雞門市，再可享消費滿200元、現折39元的限時優惠。

聯名新品「繼光香香雞-蒜香炸雞飯糰」跳脫傳統日系飯糰風格，為了呈現香香炸雞獨特的台式風味及逼人香氣，7-ELEVEN與繼光香香雞團隊歷經半年時間研發出首支「加熱版台式飯糰飯卷」，以一整塊無骨蒜香雞腿肉為主要靈魂，打造出每一口都吃得到雞肉的豪邁口感。

另一品項「繼光香香雞-蒜香炸雞雙拼飯卷」則為還原台式炸雞有肉有菜的豐富選項，除了無骨蒜香雞腿肉飯卷，更可品嚐到香甜的紅心地瓜、四季豆及玉米筍，讓超商外食族一次滿足!

今年繼光香香雞除了與華元波得多推出聯名洋芋片掀起市場轟動，也持續推出麻婆香雞飯等各類型的主食新品。

繼光香香雞表示，看好零售通路龍頭每天30-40萬人次的龐大商機，特與7-ELEVEN強強聯手開發本次話題新品，不只讓全台各地從早到晚都能品嚐到香氣迷人的繼光香香雞，也讓台式炸雞以超商飯糰、飯卷鮮食的型態全新亮相，藉7-ELEVEN的通路優勢開拓全新的外食市場及炒熱市場話題，並搭配歡慶聯名商品上市的門市優惠，預期本次跨界合作至少可帶動2成的潛在來客及營收。

(工商 )