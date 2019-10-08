「路不拾遺」一向是我們得道德指標，撿到不知名的遺失物，最好轉交給有關單位處理，若自行撿去，不論它價值高低，可能被以「侵占遺失物罪」送理。近日基隆地檢署偵結，一名林姓女子因在自強號車廂拾獲一張遺失的悠遊卡，未依規定將其交付至鐵路局有關單位，自行花完卡內餘額189元，經查獲確認為林女涉案。後審酌她一時觸法，且罪情節輕微，給予緩起訴處分，但處以2萬元罰鍰，實在得不償失。

根據《聯合新聞網》指出，今年4月23日李女在搭乘台鐵時遺失悠遊卡，而身為清潔作業員的李女在清潔車箱時，發現李女遺落的悠遊卡，卻未交還至鐵路局單位，反而將之佔為己用。她利用該卡到全聯買了1瓶84元的鮮乳和5瓶各售價21元的鹼性離子水，合計189元。

以為撿到便宜的林女以為撿到悠遊卡為一小事，但失主李女透過行動電話iPass一卡通App，發現遺失的悠遊卡竟遭人盜用，報警後，警政署鐵路警察局台中分局查出林女涉案，偵詢後將她移送法辦。檢警考量林女無其他前科，因一時失慮勿觸法網，且非重大危害事件，加上坦承犯行，有悔改之意。遂判緩起訴1年，但林女須向公庫支付2萬元。

因為一時貪念，花了撿來的189元卻賠上100倍價值的金額，絕對是林女始料未及。希望「路不拾遺」的觀念能深根在大眾心裡，以免得不償失，又恐留下案底。

●刑法第 337 條 （侵占遺失物罪）：意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處五百元以下罰金。

(中時電子報)