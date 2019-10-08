滿載瓦斯瓶貨車連環追撞 台65高架2線道暫封閉 16:532019/10/08 中時電子報 吳家詮 、吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北65快速道7車連撞4人受傷。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市快速道路65北上在板橋往五股出口前，今下午3時38分發生7輛車連環車禍，4人受傷已分別送醫，目前新莊往五股2線道無法通行。 消防局接報，現場是7輛自小客車及載運瓦斯鋼瓶小貨車發生連環車禍，其中1輛小貨車有漏油冒煙情形，已撒水降溫，4名傷者中，2名民眾(女42歲、男約50歲)肢體疼痛，意識清楚，送部立台北醫院，另2名民眾表示無大礙，拒絕就醫，現場由板橋警方交管。 北市建國南加油站4車追撞 保大車遭夾肉餅 新北65快速道7車連撞4人受傷。（讀者提供/吳家詮傳真） （讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #板橋 #車禍 #連環 #五股 #小貨車 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 五股守讓堂重建 明年上半年完工 04:102019/10/04 地方新聞 忘降車斗就開車 大貨車卡路橋翹起懸空 19:272019/10/05 社會 五股垃圾山試辦計畫 10月啟動個別輔導 20:482019/10/05 社會 名導演性侵連環爆 法官要重啟調查 23:162019/10/05 社會 闖管制區中鏢 板橋爆首例屈公病 04:092019/10/06 生活新聞 板橋站慶20周年！限量販售千份紀念套票 12:042019/10/06 生活 加州啤酒節連環爆 火球竄天際遊客嚇壞 14:242019/10/06 國際 替板橋立委站台 李佳芬喊：烏雲不可能永遠遮蔽陽光 15:572019/10/06 政治 板橋郵局捐15萬物資 照顧獨老、街友 16:332019/10/07 生活 經濟慘劇連環爆 歐洲火車頭淪病夫 13:262019/10/08 財經 社會熱門新聞 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 亞洲最大吊車到位 南方澳大橋拆除添利器 - 社會 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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