新北市快速道路65北上在板橋往五股出口前，今下午3時38分發生7輛車連環車禍，4人受傷已分別送醫，目前新莊往五股2線道無法通行。

消防局接報，現場是7輛自小客車及載運瓦斯鋼瓶小貨車發生連環車禍，其中1輛小貨車有漏油冒煙情形，已撒水降溫，4名傷者中，2名民眾(女42歲、男約50歲)肢體疼痛，意識清楚，送部立台北醫院，另2名民眾表示無大礙，拒絕就醫，現場由板橋警方交管。

新北65快速道7車連撞4人受傷。（讀者提供/吳家詮傳真）

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(中時電子報)