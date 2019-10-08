信義鄉農會總幹事黃志輝，盛讚擂茶香味濃郁。（廖志晃攝）

2019南投世界茶業博覽會，將於雙十節在中興新村登場，茶博邁入第10年，今年首度舉辦最具客家特色的千人擂茶，還有「迎客賞藝」客家懇親會，「好客產業館」提供客家文化體驗，茶博洋溢客庄風情。

南投縣文化局長林榮森表示，「好客產業館」展售在地客家特色商品、展示客家文物、南投客庄客遊水沙連的6大遊程，讓民眾對南投客庄有更多的認識；民眾到好客產業館參加闖關完成，就有機會免費體驗客家生活文化DIY體驗，館內還有「共下學客」客語學習區。

「迎客賞藝」將於10月13日上午9點舉行，由南投縣客家協會推出客家藝文展演、客家懇親活動。

10月13日下午4點，「南投HAKKA─千人共下來擂茶」登場， 林榮森表示，擂茶是客家傳統飲食，自然原料不含任何化學成分，具有生津止渴、清涼解暑、還可健脾養胃，希望藉由千人擂茶，讓民眾深度體驗客家獨特的飲茶文化。

此外，中彰投苗藝術節「舞樂映茶香」，匯集4縣市傑出演藝團隊，將於10月11日以茶為主題，推出音樂、舞蹈及原住民傳統舞表演。

(中時 )