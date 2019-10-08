國民黨立委馬文君今日於立法院質詢時，為總統連署書問題與行政院長蘇貞昌爆發口角。當時馬文君質疑中選會主委李進勇沒有認真在聽質詢，此時蘇貞昌回嗆馬文君，沒有在聽李進勇的答詢。馬文君當場暴怒表示：「今天你們(執政黨)欺負台灣的公民。」蘇貞昌也回嗆：「在這裡不是用大聲的啦，你不要亂下結論，胡扯一通。」

馬文君在質詢時提到，有關總統連署書必須要符合十項條件，才可認定為有效連署等事由。李進勇表示，這些問題也是今日稍早前副總統呂秀蓮召開記者會所提到的質疑。李進勇說這些是誤會。馬文君提問，如果簽了名又蓋了章的聯署算不算有效。李進勇一時沒會意並又問了一次，此時馬文君認為李進勇沒有在認真聽，而蘇貞昌當場向馬文君反駁：「是主委(李進勇)在講你都沒在聽。」

此時馬文君動怒並表示：「今天我是在問所有公民的權利。」蘇貞昌也回嗆：「你在問我們在回答，你不要這麼大聲，在這裡不是用大聲的。」馬文君表示：「今天你(執政黨)如果可以在連署書動手腳，下次你們就會在選票上動手腳。」蘇貞昌表示：「你亂下結論，胡扯一通。」

稍後李進勇出面緩頰並表示，簽名跟蓋章的連署有同樣的效力。簽名又蓋章的連署是否有效，這還要看章是怎麼蓋的，必須就具體的案例來認定。馬文君表示，2300萬的人只要符合資格都可以連署。馬文君說，李進勇的說法是在欺負你們民進黨的前輩呂秀蓮、彭百顯，也在欺負年紀較長的長輩。

馬文君提到：「若是我剛剛隨便念的，在連署書上畫個X...」此時蘇貞昌表示：「請委員質詢時不要隨便念。」馬文君表示，難道只有你們民進黨立委質詢才是重要的？蘇貞昌回應，今天國民黨的蔣乃辛委員質詢內容我也認同很重要。

此時馬文君怒拍桌子，引起蘇貞昌不滿回嗆：「你拍什麼桌子？」馬文君表示這是立委質詢的權力。蘇貞昌表示：「這樣拍桌子，哪像立法委員的水準？有像國民黨立法委員的水準？」

在爭執一番後，最後李進勇表示，連署事關總統選舉，因此相關規定才會嚴格執行，李進勇也表示，有簽名和蓋章的連署書並不違背。蘇貞昌也補充：「這項規定是1995年就公告了，不是民進黨發明的。」

(中時 )