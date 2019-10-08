《蝴蝶朵朵》中小女孩－朵朵最中迎來美好結局，但現實往往更加殘酷。許多受害兒童在校園中有行為偏差問題，但旁人不了解的是，那是心靈創傷導致的後果。（王昱凱攝）

勵馨基金會花蓮事務所主任朱慶萍指出，國中以下的孩子因心智與對家庭依賴強，即使受到直系與旁系親屬侵犯，多不敢張揚，基金會將於26至27日舉辦「蝴蝶朵朵、傳愛偏鄉」活動，培養國中、小教師成為第一線守護者，以《蝴蝶朵朵》故事書，教導老師如何使用教材引導學童說出經歷與學習性知識。

朵朵是一名單親家庭的女孩，原先純真的生活，卻隨著母親男友的加入變調，從一開始的毛手毛腳，到侵犯，大大打擊朵朵年幼心靈，所幸最終惡狼遭逮。

朱慶萍說，很多個案不如朵朵幸運，據衛福部2017年數據指出，12歲以下孩童受侵犯，有9成是直、旁系親屬所為。家醜不外揚傳統更束縛著家庭，導致許多孩童有苦難言，甚至被家屬強迫不得外傳，使兒童受二次傷害。

朱慶萍提到，不少孩子在校有行為偏差的舉動，在旁人眼中，他們可能只是不乖巧、不聽話的小孩，但實際上卻是受到侵犯後，身心俱創所產生的行為，而他們不敢說，只能以他人不解的行動，試圖撫平自我心靈創口。

教師是除家人外孩子最親近的人，「蝴蝶朵朵、傳愛偏鄉」活動，以《蝴蝶朵朵》故事書，教導第一線的國中、小教師，設計教案、傳遞性知識與防治觀念，用故事放鬆並誘導孩童說出家中遭遇，起到即時發現的功能，成為種子教師。

(中時 )