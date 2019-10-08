國旅秋冬遊補助上路後，台中市有338家旅宿業者參加秋冬遊自由行補助活動，中市府觀旅局統計至7日止，累計超過4萬間住宿房間申請補助，平均每日逾1200房間申請，預計10月中旬前就會用完交通部觀光局核撥的第一期5萬間住宿房間的額度，觀旅局將向交通部觀光局申請第二期補助，讓來到台中觀光旅遊的旅客，都能申請到國旅秋冬遊住宿優惠補助。

中市府觀旅局長林筱淇說，國人趁秋冬以自由行來台中觀光及參加活動正是時候！10月展開一場接一場的超人氣強檔活動，首周由台中樂器節開場，緊接著連續10天的爵士音樂節，10月下旬國際舞蹈嘉年華隆重壓軸登場，11月則有新社花海及國際花毯節，12月2020台灣燈會於文心森林公園副燈區盛大開燈。

林筱淇指出，台中市配合國旅秋冬遊補助，中市府額外加碼「秋冬遊台中 加碼雙重送」的活動，遊客於「國際舞蹈嘉年華」（10月25至27日）、「臺中國際花毯節」（11月9日至12月1日）、「2020台灣燈會副燈區」（12月21日至31日）等活動會場服務台，出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即可獲贈精美限量紀念品。

林筱淇強調，自由行遊客入住台中市秋冬遊活動的旅宿業，於明年2月將有機會抽中華信航空國際線機票、立榮航空國內線機票，台中福容飯店、台中清新溫泉飯店、台中日光溫泉會館、永豐棧酒店、台中金典酒店、中南海酒店、東勢林場等旅館免費住宿券。

(中時 )