隨著莫雷事件的持續發酵，以及NBA總裁表態支持其言論自由權利後，參與2019年NBA中國大陸賽事的大陸明星紛紛宣布退出此項一年一度的熱門活動。目前宣布退出的包括UNINE、鄭雲龍、范丞丞、李易峰、白敬亭、吳謹言，他們大都通過所在的工作室、資訊站或者本人官方微博相繼發出聲明，表示將會「堅持一個中國原則，維護祖國統一」，退出在10月9日舉辦的「NBA球迷之夜」以及NBA中國賽。

綜合陸媒報導，根據慣例，在10月10日上海賽前一天，NBA方面將會舉辦一個叫做球迷日（今年稱為「球迷之夜」）的籃球嘉年華活動，會邀請演藝界明星與NBA球員一起進行演藝演出與籃球訓練相關的互動。

大陸多位演藝界明星陸續宣布退出NBA中國賽年度活動，對NBA總裁與火箭隊總經理涉港言論表態支持政府立場。（圖／新浪微博裁圖）

然而就在NBA總裁亞當．肖華(Adam Silver)表達支持火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)的言論自由權利後，8日有多位中國賽受邀藝人與嘉賓宣布退出「球迷之夜」和中國賽相關活動。

過去在NBA球迷日都有大量球迷以及藝人粉絲參與，這次他們的退出，無疑將會對球迷之夜乃至中國賽正賽的上座率有著極大的影響。而在中國廣播電視總公司宣布暫停所有NBA賽事轉播之後，顯然短期之內所有NBA活動都將全部中止。而即便是網路上的NBA相關商品，如已經下架火箭隊商品的淘寶與京東、拚多多等知名電商亦都可能將下架範圍擴大到所有NBA商品。對經營NBA商品的大陸網路賣家而言，可謂是災情慘重。

對於演藝界人員表態退出NBA中國賽的「球迷之夜」與相關活動，多家陸媒都表示，大陸演藝人員的表率作用還是值得肯定的。

報導說，表態退出NBA活動的藝人們因為肖華支持莫雷言論自由權利的發言而憤怒，包括李易峰、周一圍、鄭雲龍、白敬亭、UNINE組合等藝人在發言中強調「堅決捍衛一個中國原則，堅決擁護祖國統一」，有些還進一步稱「堅決維護國家主權及領土完整，堅決反對任何企圖分裂國家的言論和行為」，從即日起停止與NBA的所有合作。

(中時電子報)