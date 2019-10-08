周迅演技精湛是著名的影后級人物。（圖／本報系資料照片）

大陸女星周迅是著名的影后級人物，她不只演技精湛，周迅剛出道時以一張小臉和充滿靈氣的精緻五官，被封是「落入人間的精靈」，而周迅今（8日）曬的一張打呵欠照中，她大方頂亂髮又張嘴，但仍不減女神的美。

適逢大陸十一連假結束，周迅今早在微博曬出一張打呵欠照，並應景發文：「上班啦！」周迅卸下女神包袱，頂著亂髮、張嘴打呵欠，雖然周迅看起來疲累，但網仍對她的呵欠照給高評價「真的是連打個哈欠都有靈氣」、「迅哥可愛」、「為什麼這個女人打哈欠都是美的」。

(中時電子報)