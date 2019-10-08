周迅亂髮打呵欠 網看傻：連這都有靈氣 16:572019/10/08 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周迅打哈欠的模樣超萌。（圖／取材自i周迅微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周迅演技精湛是著名的影后級人物。（圖／本報系資料照片） 大陸女星周迅是著名的影后級人物，她不只演技精湛，周迅剛出道時以一張小臉和充滿靈氣的精緻五官，被封是「落入人間的精靈」，而周迅今（8日）曬的一張打呵欠照中，她大方頂亂髮又張嘴，但仍不減女神的美。 適逢大陸十一連假結束，周迅今早在微博曬出一張打呵欠照，並應景發文：「上班啦！」周迅卸下女神包袱，頂著亂髮、張嘴打呵欠，雖然周迅看起來疲累，但網仍對她的呵欠照給高評價「真的是連打個哈欠都有靈氣」、「迅哥可愛」、「為什麼這個女人打哈欠都是美的」。 周迅穿氣質旗袍合體陳坤 網揪亮點「髮際線有點嚇人」 (中時電子報) #周迅 也許您會感興趣 推薦閱讀 周迅小短褲抬鳥仔腳滑出腿根 網看私物快笑翻 12:162019/07/25 娛樂 周迅蘑菇頭遮眼登封 網狂讚高級：精靈少女回來了 15:292019/08/10 娛樂 周迅穿氣質旗袍合體陳坤 網揪亮點「髮際線有點嚇人」 15:432019/10/03 娛樂 娛樂熱門新聞 唐綺陽預測「下半年出軌星座」 這3個星座過不了肉慾這關 - 娛樂 感謝過去5年...陸第一網紅馮提莫閃電宣告「暫停直播」 - 娛樂 楊冪罕見上下齊開！深V短裙全都露 一抬腿曬絕對領域 - 娛樂 梧桐妹堅持離開賈靜雯 赴上海念書真正主因曝光 - 娛樂 火箭總管挺港 引爆大陸怒火 - 運動頻道 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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